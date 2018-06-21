Это геноцид: власть уничтожает население России с помощью ликвидации пенсионной системы

Правительство «четвертого срока» президента РФ Владимира Путина разыгрывает карт-бланш по уничтожению населения собственной страны с помощью окончательной ликвидации пенсионной системы страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили лидеры Конфедерации труда России (КТР) сегодня на пресс-конференции в Москве.

По их оценке, в циничных попытках окончательно ограбить граждан РФ, власть откровенно пытается протащить непопулярный закон во время чемпионата мира по футболу, избегая общественных и экспертных оценок законопроекта.

Вице-президент КТР, депутат Государственной думы о фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в первую очередь отметил, что в предлагаемом документе нет «финансово-экономического обоснования».

«Там просто сказано: финансово-экономическое обоснование не требуется, поскольку не потребуются расходы денег из бюджета. Сплошная экономия. А какие будут последствия и как это будет отражаться в целом – таких документов нет», – сказал он.

При этом депутат подчеркнул, существующая пенсионная нагрузка в России не является избыточной. «Отношение между выплатами пенсии национальной экономикой ВВП в России 8%. В Австрии 12%, в Польше, Поругалии и Франции -14%, в Италии 16%», – обратил внимание Шеин.

По его словам, предугадать разрушительные последствия пенсионной реформы не может никто, включая самих разработчиков. Депутат считает, что «резкое увеличение лиц, которые будут выброшены на рынок труда и лишены возможности получать государственные пенсионные пособия», приведет к снижению реальной заработной платы из-за роста конкуренции на рынке труда, также повлечет заморозку профессиональных лифтов для молодежи и людей среднего возраста.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин со своей стороны отметил, что постоянные попытки реформировать пенсионную систему создают «порочный круг».

«Законопроект действительно поражает отсутствием достаточной четкой аргументации и расчётом последствий. За последнее десятилетие у нас сократилось количество рабочих мест в организациях примерно на миллион. Компенсируются эти рабочие места исключительно неформальным сектором. Нестабильность пенсионной системы лишает молодого работника стремления заботиться о легальном оформлении своих трудовых отношений. Они уверены, что к тому времени, когда они достигнут пенсионного возраста, власть еще что-нибудь придумает, а то и вовсе отменит пенсию. Нет стимула для того, чтобы добиваться от работодателя официального оформления трудовых отношений. Возникает порочный круг – объем неформальной занятости лишает пенсионный фонд части накоплений, а нестабильность пенсионной системы, плохо продуманные реформы приводят к тому, что растет неформальная занятость», – констатировал Кудюкин.

Первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков, член Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Игорь Ковальчук в этой связи выразил уверенность, что такие действия правительства РФ в результате окончательно лишат власть доверия народа.

«Эти последние законы по повышению пенсионного возраста, по повышению НДС не вывешивались на портале нормативно-правовых актов, где собственно и проводится общественное обсуждение и экспертиза. Российскую трехстороннюю комиссию собрали в субботу, чтобы поскорее это протолкнуть. Это не первая пенсионная реформа, которая произошла за последние 15-20 лет. Но ни одна из них не была успешна. С учетом того, что произошло с накопительным элементом пенсии, который то ли исчез, то ли где-то лежит, точно неизвестно, – все эти последние действия, по большому счету, снимают вопрос о доверии к правительству со стороны населения и граждан нашей страны», – заявил профсоюзный лидер.

Президент КТР, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко подчеркнул, что профсоюзы изначально выразили категорическое недовольство очередной пенсионной реформой.

«Мы изначально выразили несогласие с подобным вариантом пенсионной реформы. Есть консолидированное мнение обеих профсоюзных конфедераций, существующих в Российской Федерации о неприятии данного законопроекта и реформы в том виде, в котором она предложена. Это заявление было сделано профсоюзными объединениями в ходе рассмотрения данного вопроса в трехсторонней комиссии в минувшую субботу», – подчеркнул он.

Глава КТР подчеркнул, что фокусом данной кампании является требование к правительству РФ отозвать данный законопроект. При этом он обратил внимание, что кабинет министров пытается принять этот документ «под шумок» чемпионата по футболу.

Тем не менее, по мнению профсоюзного лидера, очевидно, что правительство в определённой степени потерпело крах. «Мы видим, что правительство не ожидало такого общественного резонанса, который этот закон приобрел в качестве активного неприятия. Информационно эта ситуация уже переломлена. Что будет с активной фазой кампании, что реально удастся провести на улицах – зависит от каждого гражданина. Инфраструктуру для протеста мы пытаемся сейчас создать, но в конечном итоге вопрос об эффективном противостоянии этому варианту пенсионной реформы зависит от каждого работающего гражданина», – уверен он.

По словам Кравченко, в настоящий момент в различных регионах РФ подано более 50 заявок на проведение акций протеста против повышения пенсионного возраста.

«Это Красноярск, Барнаул, Челябинск, Псков, Иркутск, Ульяновск, Чита, Ярославль, Новосибирск, Астрахань, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Смоленск, Омск, Оренбург, Екатеринбург и другие города. В настоящий момент, по нашей информации, согласовано 4, ряд отклонено», – сообщил он.

При этом, по его словам, «критически важными» в этой кампании будет акция в Москве, которую профсоюзы надеются провести после окончания чемпионата мира по футболу 15 июля, но до первого чтения законопроекта, которое может состояться в Госдуме уже 19 июля.

«18 июля мы будем договариваться коллегами. Чтобы акция была массовой и показательной», – сказал он и добавил, что на ресурсе «Народ против пенсионной реформы» заработает интерактивная карта, где будет указываться места и время согласованных акций, а также акции, которые не будут согласованы по тем или иным причинам.

Шеин в этой связи обратил внимание, что в Госдуме большинство депутатов парламентской оппозиции скептически восприняли документ, и даже в «Единой России» законопроект вызывает вопросы.

«Мы видим неготовность очень многих из рядовых депутатов поддерживать этот авантюрный финансово непросчитанный законопроект. Мы видели первичную реакцию и Поклонской, и мэра Владивостока, и мэра Воркуты, которые открестились от законопроекта. Следующая неделя – неделя работы на округах. Все депутаты разъедутся по территории. «Единороссы» приняли решение о проведение встреч с избирателями для обсуждения этого вопроса. Мы хотим запросить график этих встреч, обнародовать его, чтобы избиратели смогли прийти на них», – подчеркнул Шеин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.06.18

Ожидаемо: мэрия Москвы запретила митинги против пенсионной реформы. / 20-м будешь: глава комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся в мэры Москвы. / Череп для депутатов: в Госдуму отправили «подарок» в знак протеста против пенсионной реформы (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»