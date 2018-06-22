Роструд напомнил про жару: работать положено меньше

Жаркая погода внесет коррективы в трудовые будни россиян. Роструд напомнил о продолжительности рабочего времени, установленного СанПИном, при отклонении температуры на рабочем месте от нормы. Как пояснили в ведомстве, если температура достигла 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, при 29 градусах – на два часа, при 30,5 градуса – на четыре часа.

При этом для тех, кто выполняет работу, связанную с постоянным перемещением, умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низкой температуры – 26,5-27,5 градуса, – говорится в сообщении.

В Роструде подчеркнули, что работодатель обязан обеспечить сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, а в жару – «соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования».

Кроме того, необходимо предоставлять «возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.18

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