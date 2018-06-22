Кальянные смеси подорожают: правительство РФ хочет новый акциз

Российское правительство намерено внести кальянные смеси в список подакцизных товаров. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает изменения в статью 181 Налогового кодекса, передает Infox.ru.

Согласно документу, с 1 января 2019 акцизы на кальянные смеси составят 457 рублей за килограмм, в 2020 – 476 рублей, в 2021 году – 495 рублей.

Как известно, в кальянах для курения или парения используются смеси – комплексы из многочисленных компонентов. Их делают из нерастворимой части нетабачного сырья с добавлением различных ароматических и вкусовых элементов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.18

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