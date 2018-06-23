Молдавское обострение: Запад начал давить на Россию через Приднестровье

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла проект резолюции Молдавии с призывом к России вывести войска из Приднестровья. В поддержку этого документа, в котором оговаривается вывод Россией оперативной группы войск и вооружений из Молдавии «без оговорок и без промедления», высказались представители 64 стран.

Как пояснил сегодня на брифинге премьер Молдавии Павел Филип, резолюция не затрагивает российские миротворческие силы, но их замена, по его мнению, на гражданскую миссию тоже необходима.

«Хочу отметить, что мы настаиваем на полном и безоговорочном выводе оперативной российской группы, потому что они незаконно находятся на территории Республики Молдова. Документ ни в коей мере не затрагивает российские миротворческие силы, размещенные в стране на основании молдавско-российского договора 1992 года, хотя мы считаем, что военная миротворческая миссия должна быть заменена на международную гражданскую миссию», – сказал Филип, слова которого цитирует РИА «Новости».

Молдавский премьер также подчеркнул, что резолюция не является «шагом против России», это шаг в «защиту Молдавии», и назвал этот приятие этого документа историческим событием, которое может стать самым важным с момента получения Молдавией независимости.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский со своей стороны заявил, что Москва «не должна нервно реагировать» на резолюции. «Кремль знает о ранних запросах (о выводе российских военных из Приднестровья) и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», – сказал Ульяновский.

Между тем, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что документ был принят. «Излишняя политизация произошла именно в тот момент, когда наметился реальный прогресс между Кишиневом и Тирасполем», – сказал он и подчеркнул, что «молдавский заход в Генассамблее явно не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем».

Полянский также заверил, что «Россия строго привержена неукоснительному выполнению российским воинским контингентом мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре, реальных оснований для изменения формата которой пока, к сожалению, не просматривается».

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал принятый в ООН документ. Он подчеркнул, что инициатива молдавского правительства направлена «исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям».

«Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», – заявил Додон.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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