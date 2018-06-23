В московских аэропортах сбой в расписании рейсов: подвела система SITA

В международной системе SITA, которая обеспечивает авиатранспортную отрасль средствами связи, произошел сбой, а результате которого многие рейсы в аэропортах Москвы были задержаны или отменены, передает РБК.

Как сообщили в авиакомпании S7 Airlines, проблемы возникли из-за глобального сбоя в системе SITA. «Это массовый сбой в международной системе, который коснулся всех авиакомпаний, которые ею пользуются. Работу не могут восстановить уже в течение двух часов. Во всех аэропортах, в том числе в «Домодедово», мы оперативно переходим на локальные системы регистрации», – заверили в S7, подчеркнув, что компания перевела своих сотрудников на усиленный режим работы.

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» РБК подтвердили, что проблемы у разных авиакомпаний в обслуживании пассажиров возникли из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации. Столичный аэропорт предоставил этим авиаперевозчикам доступ к собственной системе регистрации, которая используется для большинства рейсов в «Домодедово».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Домодедово», к настоящему времени несколько десятков рейсов различных авиакомпаний были отправлены с задержкой или до сих пор ожидают вылета. Кроме того, несколько рейсов были отменены, например, в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Шанхай, Омск, Франкфурт и Сеул.

Рейсы в «Шереметьево» выполняются в штатном режиме. Сбой в системе SITA не отразился на работе аэропорта, подчеркнули в пресс-службе «Шереметьево». Однако данные онлайн-табло аэропорта свидетельствуют о том, что как минимум семь рейсов были отменены, еще 20 – задержаны. Причины неизвестны.

Во «Внуково» из-за сбоя в SITA были задержаны два рейса. «На 40 минут отложен вылет «Грузинских авиалиний» в Тбилиси и рейс авиакомпании «AZAL – Азербайджанские авиалинии», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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