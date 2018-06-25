«Хорошо, что правительство внесло этот законопроект…». Глава ФНПР оценил перспективы пенсионной реформы

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что решение внести законопроект о повышении пенсионного возраста на рассмотрение в Госдуму и Трехстороннюю комиссию было правильным. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он сказал на пресс-конференции в Москве и пояснил, что профсоюзы рассчитывают на изменение пенсионной системы в лучшую сторону, но для этого требуется использовать другой подход.

«Этим коротеньким законопроектом правительство подняло весь пласт вопросов, которые долго не решались. Это хорошо, что правительство этот законопроект внесло. Теперь мы можем, и не только можем, мы обязаны, говорить о том, что нужно сделать, чтобы эти вопросы решить», – сказал Шмаков.

Он обратил внимание, что попытки оправдать пенсионную реформу дефицитом средств в Пенсионном фонде не выдерживают критики.

«Утверждение, что Пенсионный фонд нуждается в ежегодных дотациях из федерального бюджета не точны, потому что Пенсионный фонд сбалансирован и доходов Пенсионного фонда на сегодняшний день вполне хватает в страховой части – вполне хватает, чтобы выплачивать пенсии на сегодняшнем уровне», – подчеркнул он.

Глава ФНПР также отметил, что правительственный законопроект «только частично затрагивает вопросы совершенствования пенсионной системы РФ» и дискуссия о повышении пенсионного возраста не состоятельна без проведения других необходимых преобразований.

В этой связи он напомнил, что еще в 2012 году была принята стратегия совершенствования пенсионной системы. «В соответствии с этой стратегией нужно было принять ряд решений, ряд шагов, чтобы усовершенствовать законодательство, чтобы пенсии у сегодняшних пенсионеров реально повышались», – сказал он и уточнил, что этого так и не было сделано.

«Но то, что они (пенсии) нуждаются в резком увеличении – это точно. Мы предлагаем, что данный законопроект, который правительство внесло в трёхстороннюю комиссию и Госдуму, не учитывает многих вопросов и его можно рассматривать только в пакете с другими законопроектами, которые должны решать вопросы», – заявил он.

Шмаков сообщил, что ФНПР уже официально направила в правительство РФ и Госдуму письмо со своими требованиями и предложениями. «Главные факторы для повышения пенсии – повышение заработной платы работников, занятых в экономике, и исключение накопительного элемента из государственного обязательного пенсионного страхования», – отметил он.

Кроме этого, по его словам, необходимо произвести кодификацию действующих нормативных правовых актов в области пенсионного обеспечения и законодательно утвердить «Пенсионный Кодекс РФ».

В рамках реформы профсоюзы предлагают «пересмотреть методику определения прожиточного минимума, с целью его оптимизации и возможности использования, как реального целевого ориентира уровня минимальной оплаты труда и пенсионного обеспечения».

Профсоюзы считают, что для решения пенсионных проблем также требуется создание системы страхования различных категорий работников с учётом характера оплаты их труда и прекращение практики предоставления льгот по уплате страховых взносов.

«Должна быть унификация порядка назначения и получения пенсий для всех категорий наемных работников, включая государственных служащих, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, оптимизация страхового тарифа на пенсионное страхование, приведение его величины в соответствие с обязательствами перед застрахованными путём определения нагрузки между субъектами страхования и подкрепленного актуарными расчётами», – сказал Шмаков.

Кроме этого, как считают профсоюзы, в рамках реформы нужно подготовить финансово-экономическое обоснование, подтверждающее реальное и качественное увеличение пенсий, а также эффективность предлагаемых мер для пенсионной системы.

«Не решив и не оформив эти законопроекты, мы, как общество, как законодатели, не должны идти дальше», – уверен он.

Глава ФНПР подчеркнул, что в настоящее время во всех субъектах РФ готовится проведение трёхсторонних комиссий, где будут выдвигаться предложения по реформированию пенсионной системы.

«У нас в арсенале есть не только те методы коллективных действий (митинги и акции протеста), о которых сейчас говорят», – сказал он.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже почти 2,4 млн человек.

Москва, Мария Вяткина

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