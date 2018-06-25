Россия готовится к эпидемии птичьего гриппа

Роспотребнадзор усилил контроль за пищевой продукцией на фоне массовых очагов птичьего гриппа у границ РФ, передает Infox.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, на начало июня только на приграничных с Россией территориях зарегистрировано более 80 очагов этой инфекции. В Японии и Южной Корее – по 14 очагов, в Тайване – 73, в Китае – пять.

По данным санитарных врачей, в мире с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая волна птичьего гриппа. В прошлом году зарегистрировано 2840 очагов этой инфекции в 61 стране. При этом ситуацию и ликвидацию вспышек осложняет циркуляция подтипов вируса.

Болезнь коснулась всех континентов. Погибло около 120 млн голов птицы.

Стоит отметить, что сегодня Минсельхоз Казахстана наложил запрет на ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик, расположенных на территории трех регионов. Поводом стало распространение птичьего гриппа, пресс-служба ведомства.

В пресс-службе министерства сообщили со ссылкой на данные международного эпизоотического бюро, что на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России зарегистрировано распространение высокопатогенного птичьего гриппа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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