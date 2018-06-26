Верховный суд разрешил задерживать уличных протестантов из-за «обоснованных подозрений»

Верховный суд (ВС) РФ уточнил перечень обстоятельств, при которых можно задерживать участников публичных мероприятий, в том числе митингов, шествий, демонстраций и пикетов, а также споров о согласовании проведения публичных акций и мероприятий. Соответствующее постановление принято сегодня на пленуме ВС.

«При рассмотрении административных дел об оспаривании решений, действий, связанных с проведением согласительных процедур, судам следует исходить из того, что вмешательство органа публичной власти в право проведения мирных публичных мероприятий должно основываться на законе, быть необходимым и соразмерным преследуемой этим органом правомерной цели», – отмечается в постановлении.

Документ также разъясняет, какие действия организаторы и участники публичных акций, а также лица, препятствующие проведению акций, могут привести к административной и уголовной ответственности.

Согласно уточнениям, основанием для административного задержания может быть поведение человека, свидетельствующее о том, что он «может возобновить противоправные действия», отмечает «Интерфакс». Если у сотрудника правоохранительных органов возникнут «обоснованные подозрения, что он (нарушитель) может уклониться от явки на судебное заседание» может быть также произведено задержание.

Другими факторами могут стать отсутствие у гражданина определенного места жительства, необходимость совершения в отношении него предусмотренных КоАП РФ процессуальных действий, требующих личного участия, закрепление доказательств, необходимых для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении.

Кроме этого, пленум ВС постановил, что гражданин может быть подвергнут «мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении» в «исключительных случаях, если без применения указанных мер невозможно выявление совершенного административного правонарушения, установление личности нарушителя, правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение принятого по его результатам постановления».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.18

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