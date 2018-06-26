Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни

В Москве ушел из жизни известный поэт, радио- и телеведущий, лауреат государственной премии СССР Андрей Дементьев. Он скончался в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова после продолжительной болезни, совсем немного не дожив до 90-летия.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на вдову Дементьева Анну Пугач, причиной смерти могла стать «какая-то инфекция».

«От чего можно скончаться? От всего, множество болезней. Осложнение было после простуды», – прокомментировала Пугач радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что с 1981 по 1992 год Андрей Дементьев был главным редактором журнала «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. Он также известен как поэт-песенник. Среди наиболее популярных его текстов – «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другие.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.06.18

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