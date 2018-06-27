В Москве побит рекорд атмосферного давления 30-летней давности

Москва вновь отличилась скачком атмосферного давления. Столица побила рекорд 30-летней давности для 27 июня.

В 9 утра на главной метеостанции столицы был зафиксирован уровень атмосферного давления 1007,3 гПа, что соответствует 755,7 мм ртутного столба.

«Прежний рекорд наблюдался более 30 лет назад, в 1987 году 27 июня было 1005,6 гПа (754 мм ртутного столба)», – сообщается на сайте «Метеоновости».

Отмечается, что в 11 часов утра атмосферное давление еще оставалось рекордно высоким, но уже понизилось до 1006,9 гПа.

Как известно, такие показатели могут негативно сказаться на состоянии здоровья метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. Им рекомендуется избегать физических нагрузок.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.06.18

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