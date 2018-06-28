Трамп не оставляет мысль о возвращении России в G7

В США вновь подняли тему возвращения России в «Большую семерку» (G7). Госсекретарь Майк Помпео в ходе слушаний в Конгрессе прокомментировал желание американского президента Дональда Трампа видеть РФ в группе ведущих государств мира.

«Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно», – ответил Помпео на вопрос, должна ли Москва присоединиться к G7, даже без выполнения минских соглашений, передает «Интерфакс».

Эта тема может быть затронута в ходе предстоящих переговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, договоренность о которых была достигнута накануне. Между тем, по данным The Times, в Лондоне уже испугались предстоящей встречи президентов РФ и США. Опасения Британии касаются возможного ослабления позиций НАТО из-за уступок американского лидера.

В списке «страхов» – сокращение объема военных обязательств перед Европой, что может снизить обороноспособность альянса и чревато «экзистенциальным кризисом» для НАТО. Кроме того, в Лондоне боятся отказа США от совместных военных учений НАТО в Норвегии в целях экономии, а также признания Крыма частью России и пересмотра санкционной политики.

Отметим, что Дональд Трамп уже обозначил сроки встречи с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, она состоится «примерно» во время поездки в Европу – после саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Переговоры президентов России и США, вероятно, состоятся в столице Финляндии Хельсинки. Трамп собирается обсудить с Путиным Сирию и Украину.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.06.18

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