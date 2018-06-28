В выходные москвичей ожидает штормовая погода

В предстоящие дни в Центральной России ожидается штормовая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с 30 июня по 1 июля в целом ряде областей, в том числе в Подмосковье, пройдут грозы при шквалистом ветре.

«Дожди, местами сильные, грозы и сильный ветер ожидаются в выходные в Центре Европейской России из-за циклонов», – говорится в сообщении.

Ненастье придет в Брянскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Смоленскую, Калужскую, Московскую и Тверскую, Ярославскую и Костромскую области.

Отдельное уточнение Гидрометцентра – для Москвы и Подмосковья. По данным синоптиков, 30 июня – 1 июля ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и ветром до 20 метров в секунду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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