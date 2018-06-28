СМИ: Московский омбудсмен попала в ДТП

В Москве произошла дорожная авария, в которой пострадала уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. Омбудсмену потребовалась госпитализация, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«Потяева госпитализирована в (институт) Склифосовского после ДТП на Проспекте мира», – сказал собеседник агентства.
Другие обстоятельства случившегося не уточняются.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 28.06.18
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