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Четверг, 28 июня 2018, 15:15 мск

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СМИ: Московский омбудсмен попала в ДТП

В Москве произошла дорожная авария, в которой пострадала уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. Омбудсмену потребовалась госпитализация, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Потяева госпитализирована в (институт) Склифосовского после ДТП на Проспекте мира», – сказал собеседник агентства.

Другие обстоятельства случившегося не уточняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

В выходные москвичей ожидает штормовая погода. / Стали известны траты болельщиков ЧМ-2018 на гостиницы, еду и сувениры. / Украинский омбудсмен дежурит у ворот колонии на Ямале и пишет о сэлфи Москальковой. Читать дальше

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