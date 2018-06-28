Врачи оценили состояние московского омбудсмена после аварии

Состояние попавшей в больницу после дорожной аварии уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой оценивается врачами, как средней тяжести. Об этом сообщили в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Потяева лежит в первой нейрохирургии, температура нормальная, состояние – средней тяжести», – цитирует «Интерфакс» сотрудницу медучреждения.

Ранее сообщалось, что Потяева госпитализирована после ДТП на Проспекте мира.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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