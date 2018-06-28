Конечная цель реформы – полная отмена пенсий. Путин в курсе

Вопреки официальным заявлениям Кремля, президент РФ Владимир Путин «внимательно следит за ходом дискуссии» о пенсионной реформе. Повлиять на позицию главы государства, без ведома которого правительство Дмитрия Медведева не решилось бы на такой антисоциальный проект, могут массовые протесты и возможность альтернативных решений. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин.

По его оценке, реальная причина проведения пенсионной реформы состоит в реализации правительством РФ неолиберальной идеологии, когда единственный источник благосостояния общества – развитие экономики, а главный бенефециар – богатейший слой населения.

«И из этого посыла проистекает другое – то, что развитию экономики мешает экологическое законодательство, трудовое законодательство и профсоюзное – как сдерживающие бизнес. И, конечно же, социальное государство, потому что оно подразумевает более высокие налоги», – подчеркнул Шеин.

По его словам, таким образом, в основе всего, что мы сейчас наблюдаем, – сокращение бюджета. «То есть, это не экономия бюджетных расходов, как ошибочно пишут медиа и думают люди, а очень целенаправленная политика сокращения бюджета как такового. Ельцинизм в чистом виде», – добавил он.

В этой связи депутат напомнил о программе социально-экономического развития страны, утвержденной правительством РФ. Этот документ предполагает к 2030 году уменьшение налоговой нагрузки на капитал с 32 до 28%. Однако это «намного ниже, чем в Китае, почти в полтора раза меньше, чем в Европе, – уровень примерно Магриба, арабских стран, части стран Латинской Америки, причем не самых развитых». Но в любом случае сокращение налоговой нагрузки повлечет и «снятие государством с себя социальных функций».

Как отметил Шеин, в размышлениях главного разработчика пенсионной реформы «господина Назарова» прямым текстом говорится, что к 75 году государство должно выйти на модель, при которой никаких пенсий не будет – людям предстоит накапливать средства в течение жизни или рассчитывать на помощь детей.

Таким образом, как считает парламентарий, российские власти ведут страну в прошлое, когда «богатые ни за что не платят, среднего класса нет, а бедные не имеют никаких прав». «Такой образец примерно начала 19 века. И это лежит в основе всех решений. Все остальное – уже производное отсюда», – сказал политик.

Шеин выразил уверенность, что внесение законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму не могло пройти без ведома президента РФ.

«Я думаю, что Путин очень внимательно следит за ходом дискуссии. То есть, когда нам Песков рассказывал, что 2,5 млн подписей, обращенных к президенту через платформу change.org, президентом не рассматриваются, на самом деле означает, что рассматриваются. Ничего другого это не означает», – считает депутат.

Повлиять на позицию президента, по его оценке, могут лишь два фактора – это массовая реакция людей и альтернативные предложения, как изменить ситуацию с Пенсионным фондом «без самоедства, предлагаемого правительством».

«Идея пополнения Пенсионного фонда таким путем (как предлагает правительство РФ) означает следующее: пройдет 5-8 лет, источник иссякнет, и, чтобы дальше индексировать пенсию, надо будет еще раз повышать пенсионный возраст. А потом еще раз и еще раз, – прогнозирует Шеин. – И ликвидировать Пенсионный фонд вообще в итоге, о чем собственно и говорят сотрудники Минфина – все эти «назаровы».

Депутат считает, что протесты в России станут массовыми, однако сегодня по стране не хватает организующего фактора. «Но заметьте, как стихийно пошли выступления, – обратил внимание Шеин. – Вот вышли 500 человек сегодня в тихом спокойном Благовещенске, где никогда ничего подобного не было».

Он отметил, что на сайте Конфедерации труда России, где размещена карта выступлений, видно, что акции прошли или намечаются уже более чем в 85 городах России.

«И это идет по нарастающей. То есть с каждым днем появляется новое количество активистских групп, соответствующих заявлений, заявок и т.д. И это то, что может подтолкнуть Путина к энергичному более-менее вмешательству», – констатировал Шеин.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.06.18

Украинский режиссёр Сенцов пишет сценарий в колонии ЯНАО. Итоги визита российского омбудсмена в Лабытнанги. / РЖД объявили о сокращении почти 30 тысяч сотрудников к 2025 году. / Врачи оценили состояние московского омбудсмена после аварии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»