российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 июня 2018, 22:05 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Народ против!» Создан единый штаб противодействия пенсионной реформе

В Москве создан объединённый общественный штаб протестных действий против пенсионной реформы «Народ против». Об этом сообщил один из его участников, известный общественный деятель Георгий Федоров в Facebook.

В штаб официально вошли Конфедерация труда России, «Гражданская солидарность», КПРФ, «Яблоко» (Митрохин), «Справедливая Россия», «Рабкор», «Рот-Фронт» и другие общественные организации.

«Договорились об объединении и консолидации усилий в борьбе против людоедского закона. Решили подать заявку на первую совместную акцию в Москве (шествие и митинг) на 18 июля», – отметил Федоров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

Конечная цель реформы – полная отмена пенсий. Путин в курсе. / Украинский режиссёр Сенцов пишет сценарий в колонии. Итоги визита российского омбудсмена в ЯНАО. / РЖД объявили о сокращении почти 30 тысяч сотрудников к 2025 году. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

Конечная цель реформы – полная отмена пенсий. Путин в курсе

Протесты против пенсионной реформы напугали власть: митингующих глушат ревом тракторов и громкими песнями (ФОТО)

«Пойти по этому пути мы не можем»: Приднестровье не поддержит российскую пенсионную реформу

«Светлое будущее»: после пенсионной реформы у «разбитого корыта» останутся все

Остановить пенсионную реформу! В администрацию президента РФ передадут коллективное требование

Силуанов счел слишком высокими доходы работающих пенсионеров

Разрешенный умеренный протест выходит из-под контроля. Властям дано указание – как реагировать на вопросы о пенсионной реформе (ФОТО)

«Кабмин в отставку, а Госдуму распустить!»: по России катятся протесты против пенсионной реформы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, пенсионная реформа,

Новости партнеров