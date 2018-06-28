«Народ против!» Создан единый штаб противодействия пенсионной реформе

В Москве создан объединённый общественный штаб протестных действий против пенсионной реформы «Народ против». Об этом сообщил один из его участников, известный общественный деятель Георгий Федоров в Facebook.

В штаб официально вошли Конфедерация труда России, «Гражданская солидарность», КПРФ, «Яблоко» (Митрохин), «Справедливая Россия», «Рабкор», «Рот-Фронт» и другие общественные организации.

«Договорились об объединении и консолидации усилий в борьбе против людоедского закона. Решили подать заявку на первую совместную акцию в Москве (шествие и митинг) на 18 июля», – отметил Федоров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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