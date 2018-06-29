«От звонка до звонка»: вышел на свободу брат Алексея Навального

Брат скандального политика Алексея Навального Олег, осужденный по делу «Ив Роше», вышел на свободу из колонии. Об этом политик сообщил в своем Instagram.

Около колонии в Орловской области экс-заключенного встречал Алексей Навальный, а также множество представителей прессы. По словам политика, Олег отсидел все 3,5 года – «от звонка до звонка».

«Непростые это были для него годы: постоянные ШИЗО, строгие условия содержания, а в конце и вовсе «помещение камерного типа», – пишет Навальный.

Как сообщал «Новый День», 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищении денежных средств «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брата Олега – к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

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