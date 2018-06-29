Попались на мехах: на московской таможне вскрыто коррупционное «гнездо»

Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС России и представителя коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в «превышении полномочий», «получении взятки в особо крупном размере» и «даче взятки».

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, преступление было совершено в период с 4 апреля по 23 мая. По версии ведомства, несколько сотрудников таможни провели внеплановую проверку в московском торговом центре и разрешили владельцам помещений заменить подлежащие контролю дорогие меховые изделия на более дешевые, а часть из них и вовсе исключить из таможенного контроля. За свои действия сотрудники получили 5 млн рублей.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

«От звонка до звонка»: вышел на свободу брат Алексея Навального. / За чистоту придется заплатить: из-за «мусорной реформы» подорожает вывоз отходов. / Американские военные дали в эфир незашифрованный приказ о ядерном ударе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»