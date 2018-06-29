ЧП в Подмосковье: загорелась ещё одна свалка (ФОТО)

В подмосковном Дмитрове произошло экологической бедствие: загорелась мусорная свалка «Непейно», ядовитый дым от которой уже несколько дней отравляет близлежащую территорию.

Судя по словам источников РИА «Новый День», ЧП произошло на южном склоне мусорного полигона. В данном случае не исключен поджог – такую версию высказывают местные жители в социальных сетях.

В оперативном штабе на месте ЧС заверяют, что площадь пожара удалось сократить менее чем до ста квадратных метров, и она продолжает падать. При этом, как заверяют официальные лица, никакой угрозы окружающей среде пожар на полигоне не представляет.

Примечательно, что ранее о подобном ЧП предупреждал заместитель председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы VI созыва, один из разработчиков природоохранной реформы, учредитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин. Он, в частности, отмечал, что на свалку под видом грунта будет завозиться торф, который затем подожгут, чтобы выбить из бюджета Московской области значительные средства на рекультивацию полигона. По его оценке, речь может идти о сумме 3-4 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

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