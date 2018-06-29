В Подмосковье действует сексуальный маньяк

В подмосковном Подольске совершено убийство 37-летней женщины. Ее тело было обнаружено сегодня во дворе жилого дома в поселке Львовский. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, преступник изнасиловал и задушил свою жертву.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личные вещи потерпевшей найдены на соседних улицах. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, а также факта сексуального насилия.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «убийство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

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