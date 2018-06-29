российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 июня 2018, 13:07 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Подмосковье действует сексуальный маньяк

В подмосковном Подольске совершено убийство 37-летней женщины. Ее тело было обнаружено сегодня во дворе жилого дома в поселке Львовский. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, преступник изнасиловал и задушил свою жертву.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личные вещи потерпевшей найдены на соседних улицах. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, а также факта сексуального насилия.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «убийство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

Россия оказалась в десятке самых опасных стран мира. / ЧП в Подмосковье: загорелась ещё одна свалка (ФОТО). / Кабмин отсрочил повышение платы в «Платоне». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье 3-летний мальчик выпал из маршрутки и погиб: возбуждено уголовное дело

Смерть под парусом: в подмосковном яхт-клубе найден мертвым известный бизнесмен

ЧП в Подмосковье: 15-летний подросток получил огнестрельное ранение

ЧП в Подмосковье: четверо рабочих отравились аммиаком, двое погибли

В Подмосковье преступник расстрелял собаку и ее хозяина

Кошмар в Подмосковье: собака загрызла 1,5-годовалого ребенка

Задержан после сердечного приступа: главе Серпуховского района вменяется превышение полномочий

ЧП в Подмосковье: футбольные ворота убили 4-летнего ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров