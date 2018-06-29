В Москве и Подмосковье определены безопасные для купания зоны отдыха

Санитарные врачи определили безопасные для купания пляжи в Москве и Подмосковье. Как сообщили пресс-службы региональных управлений Роспотребнадзора, в российской столице окунуться без риска для здоровья можно в восьми зонах отдыха, в Московской области – в семи.

В частности, в Москве для отдыхающих открыты озеро «Черное», Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде, Белое озеро в Восточном округе, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 в Северо-Западном, Мещерское в Западном округе и Тропарево – в Юго-Западном.

Всего в мегаполисе расположено 11 зон отдыха с купанием. Однако пляжный комплекс «Бич-Клаб» – на реконструкции, Большой Садовый пруд – на надзоре Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, функционируют 38 зон отдыха без купания.

Отмечается, что везде проведены обработки против клещей и личинок комаров, представлена документация, имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, произведена его замена.

Что касается Подмосковья, то здесь, согласно заключению санитарных врачей, безопасно купаться в семи зонах отдыха. Заключения о соответствии требованиям получили озеро Большое во Фрязино, Истринское водохранилище – базы отдыха «Истра» и ООО «Истра Менеджмент», река Сестра в Клину, карьер ЛГОК в Дзержинском, Клязьминское водохранилище – деревни Троицкое и Хлебниково.

Отмечается, что для безопасности проводится лабораторный контроль за качеством воды не только в обустроенных зонах, но и в традиционно используемых населением водоемах, в необорудованных зонах.

По данным за 25 июня, удельный вес проб воды в зонах рекреации, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, составил 36,4%, по микробиологическим – 33,3%. По паразитологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

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