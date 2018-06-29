Российская власть ошалела от безнаказанности: «путинский общественный договор» нарушен

Российская власть беспринципно продавливает пенсионную реформу, которая грозит повергнуть страну в катастрофическую бедность, потому что правительственные чиновники «ошалели от безнаказанности» и пассивности граждан. Как сказал в интервью РИА «Новый День» известный социолог и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, «пресловутый путинский общественный договор» нарушен, и надежды на действующего президента РФ Владимира Путина уже практически не осталось.

«Реформа уже изменила положение дел в стране, поскольку для большей части населения это стало своего рода точкой невозврата, после которой отношения с правящим режимом, причем всем целиком, включая президента, испортились непоправимо и окончательно», – считает Кагарлицкий.

Он пояснил, что жители России до недавнего времени достаточно успешно избегали участия в политической жизни. «Был пресловутый путинский общественный договор, он худо-бедно держался 17 лет. Он предполагал аполитичность населения – с одной стороны, и повышение или хотя бы поддержание жизненного уровня потребительского общества и отсутствие каких-либо неолиберальных реформ, затрагивающих большинство граждан – с другой», – констатировал эксперт.

При этом Кагарлицкий обратил внимание, что на самом деле власть «исподтишка постоянно нарушала этот договор».

«Государство стагнирует примерно с 2011 года, а с 2014 начал падать уровень жизни, что еще можно было объяснить внешним фактором – не исключено, по вине правительства это и происходило. Но дальше последовали меры против здравоохранения и образования – пошел системный разгром институций. Потом началась истории с дальнобойщиками…» – напомнил политолог.

«То есть, регулярно отдельные обязательства социального государства и общественного договора подрывались. Но при этом фронтального наступления на социальные права не было», – отметил эксперт.

Однако после того как «разовые атаки на каждую отдельную институцию» прошли успешно и без последствий в виде массовых выступлений, власть решилась «на фронтальное наступление», считает Кагарлицкий.

«Люди вдруг почувствовали, что все происходит, как в банальном очень известном изречении: «Если ты не займешься политикой, она займется тобой». Это довольно пошлое высказывание, но оно точно отражает то, что происходит сейчас. Политика пришла буквально в каждый дом и каждую семью, потому что власть и правительственные чиновники ошалели от безнаказанности. В течение последних лет проходили любые их решения и начинания, даже самые нелепые – им все сходило с рук», – сказал он.

Кагарлицкий подчеркнул, что повышение пенсионного возраста повлечет за собой фактическое уничтожение прав всех граждан России.

«Подрыв пенсионной системы – это не только лишение огромного количества людей права на пенсию. Это полное реструктурирование рынка труда, превращение работников в бесправных и зависимых, потому что рынок труда меняется, когда появляется большое количество работников, которые готовы принимать любые условия – просто чтобы выжить», – обратил внимание эксперт.

В этой связи он также отметил, что уверенность части населения, что их по какой-то причине не затронет эта реформа – самообман.

«И это все, как мы знаем, сопровождается ростом тарифов ЖКХ, ростом НДС, разными мелкими гадостями вроде повышения пошлины на загранпаспорт», – сказал Кагарлицкий.

С его точки зрения, надежды на то, что президент РФ Владимир Путин сможет повлиять на происходящее в положительном ключе – нет.

«Это уже невозможно. Путину специально продлили срок еще на 6 лет именно для того, чтобы провести эти реформы. Путин – это тот человек, который озвучивает предложения, принятые коллективной олигархией. Это фронтмен – человек, который произносит то, что они решили», – считает политолог.

Кагарлицкий пояснил, что правящая олигархия в России представляет собой руководителей крупнейших корпораций, бизнес-групп, финансовых кланов – примерно 100 человек, из которых «реально влиятельных – полтора десятка».

«У нас давно уже, практически всю путинскую эпоху, было коллективное руководство. Понятно, что Путин с удовольствием ушел бы еще в 2008 году, он не рвался и потом в 2012-м и в 2018-м. Просто его никто не отпустит, потому что он нужен, чтобы прикрывать все то, что здесь происходит», – считает эксперт.

«Те, кто говорит, что Путин будет играть «хорошего царя» и все исправит, демонстрируют свою наивность, так же как когда говорили, что он с 2018 года будет совершенно другим и будет проводить политику для людей. Ну и где эта политика? Всё – ровно наоборот», – продолжил он.

Прогнозируя возможное развитие ситуации, Кагарлицкий выразил уверенность, что негатив пенсионной реформы «уже не снимешь никакой демагогией». «Люди просто узнали, что они с правительством находятся по разную сторону баррикад – это необратимая вещь», – сказал он.

Эксперт отметил, что предпосылки общенародного протеста формировались на протяжении достаточно долгого времени. «Если смотреть по Интернету, который отражает некую коллективную эмоцию, я могу сказать, что уже до выборов общее настроение начало резко меняться. Любопытная вещь – многие сейчас говорят, что переломный момент произошел в связи с пенсионной реформой. Я думаю, что это не так, это началось значительно раньше. Пенсионная реформа просто закрепила ту тенденцию, которая нарастала каждую неделю», – выразил уверенность Кагарлицкий.

Он напомнил, что в апреле прошлого года социологи «радостно фиксировали», что готовность российских граждан к протестным акциям была на историческом минимуме. «Но протестная акция воспринимается в России – как выпрашивание чего-то у власти. И когда готовность к протестным акциям опустилась на исторический минимум – это означало только то, что народ уже не надеется, что власть готова что-то ему дать. Поэтому люди как раз готовы не просто постоять с плакатиком на митинге, а к чему-то гораздо более жесткому и страшному. Это значит, что по старым правилам никто больше играть не будет», – считает политолог.

«Сейчас мы наблюдаем, как происходит резкий перелом, некий психологический процесс, который рано или поздно выльется наружу. В какой форме и как быстро это случится, я не знаю. Думаю, что, скорее всего, где-то к осени. Без последствий это не останется», – считает Кагарлицкий.

По его оценке, если будут по-настоящему массовые волнения «с перекрытием улиц, блокадами и захватами администраций», Путин вновь будет использован, чтобы попытаться «откатить» ситуацию «назад».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.18

В Москве и Подмосковье определены безопасные для купания зоны отдыха. / Эксперты подсчитали потери россиян от увеличения ставки НДС. / То ли еще будет: НДС и акцизы будут толкать цены на бензин вверх. Глава «Сургутнефтегаза» рассказал о подорожании топлива в 2019 году. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»