Готовим зонты: в Москву идут дожди и грозы

Москвичей ждут дождливые и ветреные выходные. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, пятница окажется самым жарким днем недели, однако на этом период солнечной и сухой погоды завершится. МЧС объявило о штормовом предупреждении.

В субботу, 30 июня, ночью в области ожидается кратковременный дождь. Температура в столице составит 17…19 градусов, в Подмосковье 14…19. Днем – снова дождь, местами сильный, с грозой. В Москве – до 26...28, по области – до 23…28, на востоке – до 32. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 метров в секунду.

Не удастся отдохнуть от дождей и в воскресенье. Ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Ночью в мегаполисе 19...21, по области 16...21 градусов, днем 25...27 и 23...28 соответственно. На востоке – до 32 градусов.

Как отмечают синоптики, в начале недели циклон все еще будет оказывать влияние. В понедельник, 2 июля, временами опять возможен дождь. Ночью ожидается 13…18, днем 21…26 градусов. Во вторник – местами кратковременные дожди и небольшое похолодание: ночью 9…14, днем 19…24 градусов.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в предстоящие выходные дни штормовая погода ожидается практически во всех регионах в Центральной России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

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