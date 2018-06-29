В Подмосковье вынесен приговор завотделом управления опеки по громкому делу о жестоком убийстве 6-летней девочки

В Подмосковье заведующая отделом управления опеки и попечительства регионального министерства образования признана виновной в халатности по резонансному делу об убийстве удочеренной 6-летней девочки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Страшное убийство было совершено в 2016 году. 6 августа приемные родители Черниковы заявили о пропаже ребенка и на протяжении нескольких дней участвовали в поисках вместе с поисковыми отрядами, а затем супруги пропали. Их нашли 9 августа поселке Серебряные Пруды на кладбище, где они пытались совершить суицид.

Во время допроса Роман Черников признался в убийстве 6-летней приемной дочери. Он рассказал, что девочка без его разрешения взяла со стола шашлык, он схватил ее за голову и сильно тряхнул. После этого малышка подавилась куском мяса, застрявшем в горле, начала задыхаться и упала. Мужчина расчленил приемную дочь, части тела вместе с женой вывез загород и сжег.

В ходе следствия было установлено, что после того как в 2010 году супруги Черниковы удочерили 4-месячную девочку, приемная мать должна была осуществлять контроль за условиями жизни, содержанием и воспитанием ребенка. Однако в рамках следствия было установлено, что администрация детского сада, в котором воспитывалась девочка, представители родительского комитета и бабушка девочки неоднократно сообщали в органы о фактах применении физического насилия к ребенку ее отцом.

Несмотря на это, представители опеки не приезжали на место проживания семьи и ежегодно составляли формальные отчеты, где отмечалось, что «потребности семьи удовлетворены в полном объеме, дополнительная помощь не требуется, удочерение якобы прошло успешно, а в семье и вовсе царит нормальная обстановка».

Как полагает следствие, в результате такое халатности были созданы условия для «наступления последствий» – в 2016 году супруги убили ребенка.

Подозреваемая признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти»). Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 2 года условно.

Отцу приемной семьи назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его супруга Татьяна Черникова получила 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом было взыскано в федеральный бюджет с Романа Черникова 52 тысячи 800 рублей, а с Татьяны Черниковой 36 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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