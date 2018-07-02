Анатолий Вассерман: Пенсионная реформа ошибочна и необоснованна

Идея повышения пенсионного возраста в России, с которой выступило правительство РФ, «ошибочна и необоснованна». Реальная причина такой реформы состоит в том, что «власти и бизнес не умеют грамотно организовать хозяйство и/или отбирают из него на нужды богачей слишком большую долю». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман.

Он обратил внимание, что ещё в 1950-е в сколько-нибудь развитых странах «нормой считалась семья с одним работающим мужчиной, на чьём иждивении пребывали жена и несколько детей». «Неужели сейчас технологии настолько хуже, что один работающий уже не может содержать нескольких неработающих?» – задается вопросом эксперт.

По оценке Вассермана, демонтаж социального государства идёт в большей части мира «потому, что почти отсутствует главная причина его появления – социализм».

Как напомнил эксперт, массовое пенсионное обеспечение первой ввела Германия ещё в 1880-х годах. Тогда правому правительству «надо было выбить агитационный козырь у социал-демократов, занимавших сильные позиции в общегосударственном парламенте и многих местных парламентах». Однако в дальнейшем «массовые социальные протесты в капиталистических странах ссылались на опыт СССР».

Сейчас, констатировал эксперт, из крупных социалистических стран остался только Китай, «где почти сорокалетняя гражданская война закончилась победой коммунистов только в 1949-м, а потом сами коммунисты совершили несколько крупных экономических и политических ошибок». «Поэтому в нём система социальной защиты заметно слабее, чем в СССР (пенсионная система только недавно начала развиваться). Естественно, трудящимся в других странах не на что указывать в качестве убедительного примера. И подавляющее меньшинство безнаказанно ущемляет права подавляемого большинства», – считает Вассерман.

Эксперт также ответил на вопрос «Нового Дня», действительно ли президент России Владимир Путин «не участвует в обсуждении пенсионной реформы».

«Вероятнее всего, пока не участвует. Задача руководителя – выбирать из вариантов, предложенных и обсуждённых специалистами», – прокомментировал он.

При этом Вассерман очень надеется, что реформу удастся остановить. Однако для этого надо протестовать «под правильными лозунгами». «Не просто «не повышайте пенсионный возраст», а «о повышении пенсионного возраста могут говорить только те, кто не способен правильно хозяйствовать», – заключил эксперт.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.07.18

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