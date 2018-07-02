США сообщили еще о двух испытаниях новой ядерной бомбы

США провели ещё два испытания новой ядерной бомбы B61-12. Как сообщила пресс-служба Национального управления ядерной безопасности департамента энергетики (NNSA), запуски были осуществлены на полигоне в штате Невада 9 июня.

По словам генерала Майкла Луттона, новые тесты показали, что бомба, которая была запущена без ядерного заряда, «технически» соответствует своей задаче.

«Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», – заявил он.

Как отмечают в NNSA, испытания были осуществлены в рамках программы продления срока службы американского ядерного оружия (LEP), которая должна увеличить срок службы бомбы, улучшив ее безопасность и надежность. Тесты также являются частью серии совместных испытаний, которые должны продемонстрировать неядерные функции оружия и способность самолета доставлять бомбу.

Сообщается, что в летном испытании использовались аппаратные средства, разработанные Sandia National Laboratories, Национальной лабораторией Лос-Аламоса и производимые предприятиями Nuclear Security Enterprise. Хвостовой комплект был по контракту разработан компанией Boeing.

Предполагается, что первая бомба B61-12, которая является улучшенной версией B61, будет поставлена на вооружение американской армии в 2020 году.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в мае стало известно о том, что США провели десятки испытаний новой ядерной бомбы B61-12 и намерены продолжать наращивать этот вид вооружения малого класса мощности. Только на 2019 год на программу модернизации планируется потратить примерно $1,5 млрд, а в целом – $7-8 млрд.

Предполагается, что после завершения программы LEP будет создана новая мощная «ядерная триада», в которую войдут крылатые ракеты воздушного пуска и межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты подводного пуска.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 02.07.18

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