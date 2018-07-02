В Подмосковье раскрыто жестокое убийство и изнасилование женщины

В подмосковном Подольске задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины. Преступником оказался 54-летний местный житель, состоявший в отношениях с потерпевшей. Он уже дал признательные показания. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Тело 37-летней женщины с признаками удушения и изнасилования было обнаружено утром 29 июня во дворе жилого дома в поселке Львовский. Как сообщил на допросе задержанный, он убил свою знакомую в ходе ссоры «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

В настоящий момент по решению суда мужчина заключен под стражу. По делу назначены экспертизы, расследование продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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