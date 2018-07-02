российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 июля 2018, 15:01 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Подмосковье раскрыто жестокое убийство и изнасилование женщины

В подмосковном Подольске задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины. Преступником оказался 54-летний местный житель, состоявший в отношениях с потерпевшей. Он уже дал признательные показания. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Тело 37-летней женщины с признаками удушения и изнасилования было обнаружено утром 29 июня во дворе жилого дома в поселке Львовский. Как сообщил на допросе задержанный, он убил свою знакомую в ходе ссоры «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

В настоящий момент по решению суда мужчина заключен под стражу. По делу назначены экспертизы, расследование продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

Треть молодых россиян готовы уехать жить в другую страну. / Депрессия и разрушение семьи: социологи назвали новую опасность пенсионной реформы. / На Землю надвигается новая магнитная буря. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье вынесен приговор завотделом управления опеки по громкому делу о жестоком убийстве 6-летней девочки

В Подмосковье действует сексуальный маньяк

В Подмосковье 3-летний мальчик выпал из маршрутки и погиб: возбуждено уголовное дело

Смерть под парусом: в подмосковном яхт-клубе найден мертвым известный бизнесмен

ЧП в Подмосковье: 15-летний подросток получил огнестрельное ранение

ЧП в Подмосковье: четверо рабочих отравились аммиаком, двое погибли

В Подмосковье преступник расстрелял собаку и ее хозяина

Кошмар в Подмосковье: собака загрызла 1,5-годовалого ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров