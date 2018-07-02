«Как он нам явил всем чудо»: Шнуров посвятил оду Акинфееву

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров «воспел» в стихах вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Похвалу музыканта футболист заслужил своим мастерством в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией. Голкипер отразил два удара в серии пенальти, вызвав ликование болельщиков.
«Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!» – написал Шнуров в Instagram.
При этом музыкант «запостил» фотожабу, на которой Акинфеев изображен в образе святого.
Однако несмотря на всеобщий футбольный ажиотаж, такое сравнение вызвало недовольство пользователей. Шнурова тут же обвинили в богохульстве и оскорблении чувств верующих.
«Уважаемый Серёга, ты талантливый артист, поэт, просто человек, у меня обычного смертного к тебе просьба, убери этот пост ты задеваешь чувства верующих и неверующих, ведь у всего есть грани дозволенного. Не надо перегибать палку, я понимаю чувство юмора и различного рода хайп сейчас в тренде, Но Святое Не Трогайте...», – комментирует alekseilevkov777
«Какое кощунство, честное слово, стибанулись типа...» – пишет kom_tatiana66
Пользователи соцсетей отмечают, что с «картинкой – явно перебор», хотя Акинфеев и «красиво ножкой отбил – красавчик».
Некоторые, напротив, не видят ничего особенного и заявляют, что «с чувством юмора у многих подписчиков Шнура проблемы». Кроме того, музыканта просят сочинить кричалку для российских болельщиков – «а то ни одной ведь нет».
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 02.07.18
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