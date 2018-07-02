«Нищета и безработица»: перспективы пенсионной реформы

Подавляющее большинство участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», не ждет ничего позитивного от объявленной правительством РФ пенсионной реформы. Согласно результатам голосования, после повышения возраста выхода на пенсию жителей РФ ожидают рост нищеты и безработицы – такого мнения придерживаются более 51,79% респондентов.

Вместе с тем, порядка 26,56% опрошенных считают, что пенсионная реформа в России спровоцирует социальный взрыв с массовыми протестами. Еще 11,94% полагают, что власть потеряет последние остатки доверия населения, а около 4,26% прогнозируют, что пенсионные деньги опять разворуют.

Лишь 1,21% настроены оптимистично, полагая, что правительство РФ сделает всё правильно. Немногим больше (1,63%) не исключают, что реформа будет отменена, а кабинет министров будет отправлен в отставку.

Комментируя пенсионные планы правительства РФ, участники голосования также отметили, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым и его первым замом Антоном Силуановым заслуживает отставки. «Будущие пенсионеры не доживут до пенсии», «Сдохнем до выхода на пенсию: климат суровый, экологии нет, еда – ГМО, стрессы постоянные, не будет жить так долго наше поколение», «Бедные станут беднее, а богатые богаче», «Снова все разворуют, а повышенные пенсии съест инфляция», «Медведева и Силуанова в отставку на нашу пенсию. Пусть теперь свои копейки считают», «От страха за будущее будут меньше рожать, население России будет уменьшаться, его место займут китайцы и прочие», «Вымрем как мамонты», – отмечают читатели РИА «Новый День».

По мнению некоторых участников опроса, сначала нужно увеличить прожиточный минимум до 30 тысяч рублей, утвердить соотношение минимальной зарплаты в 10 раз к зарплате работодателя, и не привязывать прожиточный минимум к минимальному заработку.

В числе предложений – снизить зарплату депутатам Госдумы и чиновников до размера средней на всей территории России, а неэффективных госслужащих разогнать к «чертовой матери» с характеристикой «тунеядец и вор» без права занимать руководящую должность всю жизнь. «Может быть тогда «слуги народа» будут работать с полной отдачей и заботиться не о своём кармане и своих ненасытных детках, а о народе и благосостоянии страны. Детей своих будут учить в России, а не за «бугром». Может быть, тогда в нашей стране будет наконец осуществлён принцип равноправия», – отмечает один из читателей РИА «Новый День».

«Борьба с теневой зарплатой – миф. Правительство только создает благоприятные условия для ее процветания», – констатирует другой участник голосования.

Вместе с тем в письмах, поступивших в редакцию «Новый День», многие высказывают большие сомнения, что президент РФ Владимир Путин, обещавший в 2005 году не повышать пенсионный возраст, не в курсе предложенной пенсионной реформы, и не следит за ее обсуждением. Многие полагают, что реализация нынешних планов кабинета министров должна привести не только к отставке правительства, но и главы государства.

«Это геноцид собственного населения», «Что, Путин не видит, что творит его друг Медведев?», «Мы выбирали их, чтобы они нас защищали, а не убивали», «Единая Россия будет признана преступной организацией», – пишут участники опроса и призывают к массовым акциям протеста: «Вставай страна огромная. Вставай на смертный бой. С людоедской силой тёмной. С проклятой ордой. Пусть ярость всенародная вскипает как волна…»

В голосовании на сайте РИА «Новый День», проводившемся с 18 июня по 2 июля, приняли участие 5 144 респондентов

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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