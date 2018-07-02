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Понедельник, 2 июля 2018, 17:38 мск

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В Подмосковье педофилу, надругавшемуся над пасынком и двумя падчерицами, вынесен приговор

В Подмосковье педофил приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Жертвами 53-летнего преступника стали трое малолетних детей – пасынок и две падчерицы. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве обратили внимание, что дети в силу малолетнего возраста «недостаточно понимали действительность и значение совершаемых в отношении них действий и не сообщали никому о случившемся». Преступник долгое время оставался безнаказанным – с мая 2007 по январь 2008 года мужчина «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении детей.

Однако в октябре 2017 года полицейские обнаружили в Интернете порнографические снимки с девочкой. Вскоре удалось установить личность ребенка и подозреваемого. После этого педофил был задержан и заключен под стражу. При обыске в его квартире в Санкт-Петербурге был изъят системный блок, на котором были фото и видео порнографического содержания с участием двух других детей. Ими оказались малолетние падчерица и пасынок, с чьими матерями преступник сожительствовал в разное время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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