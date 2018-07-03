В Москве продолжают опустошать банковские ячейки: пропали очередные 18,1 млн рублей

В Москве заместитель гендиректора медецинского центра лишился 18,1 млн рублей, которые хранились в банковской ячейке. Кража была совершена в депозитарии «Тимер Банка» на улице Академика Зелинского, передает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Как сообщается, деньги – $130 тысяч и 10 млн рублей были похищены 20 июня. Однако потерпевший обратился в дежурную часть только 2 июля.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража».

Это не первое подобное ЧП. В январе неизвестный украл из банковской ячейки на улице Кедрова, арендованной пенсионером, валюту почти на 23 млн рублей.

Ранее эксперты объясняли такую ситуацию «недостаточным уровнем контроля доступа к банковским ячейкам на стороне банков». Однако, по их оценке, требовать компенсации от банков здесь не представляется возможным.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.07.18

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