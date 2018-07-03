Нет пенсионной реформе! В мэрию Москвы направлена заявка на акцию протеста

Сегодня в московскую мэрию направлена заявка на шествие и митинг против пенсионной реформы, которые планируется провести 18 июля накануне рассмотрения скандального законопроекта в Госдуме. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Конфедерации труда России.

Организаторы акции протеста предложили властям согласовать один из двух вариантов шествия и митинга. Первый предполагает движение от Пушкинской площади по Страстному бульвару, далее – по бульварам до проспекта Сахарова, где и должен состояться митинг. Второй – от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом до места митинга на Суворовской площади. Сбор намечен с 18:30 до 19:00, далее шествие и митинг по согласованному маршруту.

В сообщении подчеркивается, что дату, время, маршрут и место проведения акции определил штаб общественной кампании, в котором участвуют Конфедерация труда России, партии «Справедливая России», КПРФ, «Яблоко», «Рот Фронт», а движение «Гражданская солидарность», Российское социалистическое движение, депутаты разных уровней, в том числе муниципальные.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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