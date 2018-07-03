Смертельная пробежка: в Подмосковье застрелен экс-глава сельского поселения

В Подмосковье застрелен экс-глава сельского поселения Новопетровское Истринского муниципального района Виктор Лукьяненков. Преступление было совершено накануне вечером.

Неизвестный напал на 63-летнего мужчину во время пробежки рядом с домом вблизи села Новопетровское. Киллер атаковал бывшего чиновника между деревнями Шаблыкино и Шапково. Предположительно, он был знаком с маршрутом Лукьяненкова. Одна пуля попала мужчине в шею, второй выстрел был контрольным, пишет «Московский комсомолец».

С января 2010-го по апрель 2015 года Лукьяненков являлся главой сельского поселения Новопетровское. 29 апреля он подал в отставку. Известно, что Лукьяненков был владельцем строительных магазинов, имел небольшой бизнес в Подмосковье.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.07.18

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