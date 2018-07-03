ЦУМу грозит штраф за нарушение закона о рекламе

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело против ЦУМа. Нарекания ведомства вызвала реклама «Лучший выбор; лучшие цены», которую магазин размещал на столичных автобусах.

Как отмечает УФАС, реклама содержала «некорректное сравнение с конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа», что «противоречит положениям статьи 5 Закона о рекламе».

Кроме того, в рекламе отсутствовала «существенная информация» о товаре, условиях его приобретения или использования.

Теперь, если нарушение докажут, ЦУМу грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 24 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

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