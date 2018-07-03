США провоцируют новый нефтяной кризис

Попытки США ограничить Тегеран в экспорте нефти угрожают нефтедобывающей отрасли на всем Ближнем Востоке, а также бесперебойному снабжению энергоресурсами Европы. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Роухани не комментировал возможные ответные действия. Однако ранее серьезные противоречия уже ставили США и Иран на грань военного конфликта. При этом Иран не исключал закрытия Ормузского пролива и полного перекрытия транспортировки нефти из Персидского залива, передает Infox.ru.

Как известно, ограничения, которые Вашингтон планирует ввести 4 августа, коснутся автомобильного сектора, торговли золотом и другим драгоценными металлами. Кроме того, США собирается изолировать иранские финансовые потоки и потребовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить ее импорт из Ирана.

Примечательно, что одновременно в Иране предпринимаются попытки осуществить бархатную революцию. В конце июня по разным городам страны прокатились протесты в связи с девальвацией национальной валюты и ухудшением экономической ситуации. Их участники выдвигали экономические требования, а также выступали за прекращение поддержки Сирии, Ливана, Ирака и Йемена. Последнее целиком повторяет одно из условий, озвученных Госсекретарем США Майком Помпео для нормализации отношений Вашингтона и Тегерана.

Роухани признал, что новые санкции крайне негативно отразятся на благосостоянии иранцев, а также призвал государственные и военные институты отказаться от своих финансовых активов в пользу народа. Эксперты отмечают, что кризис пока не добрался до провинции, а ударил по крупным городам Ирана. Акции – локальны и немногочисленны. Однако их частота говорит об усугубляющемся кризисе, с которым власти явно не справляются.

Между тем, ЕС надеется на сохранение ядерной сделки и деловых контактов и не поддерживает жесткую конфронтацию с Ираном.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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