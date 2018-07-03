Ещё один: туроператор DSBW-TOURS заявил о своём крахе

Российский туристический рынок переживает очередной жесткий кризис. Сегодня о своем закрытии объявила очередная компания – DSBW-TOURS, работавшая с 1991 года, в связи с невозможностью исполнить обязательства перед клиентами и банками.

«В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком», – сообщил на сайте туроператора его глава Карен Гончаров.

«Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то что произошло сегодня», – добавил он.

В обращении также отмечает, что все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях СК «Инвест-Страх» на 50 млн рублей и СК «Орбита» также на 50 млн рублей. «Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг», – заверил Гончаров.

Глава «Турпомощи» Александр Осауленко отметил в комментарии TourDom.ru, что от туроператора DBSW-Tours не поступало официального сообщения о прекращении деятельности. По его словам, руководитель компании не обсуждал с представителями ассоциации такой вариант развития событий.

«Пока «Турпомощь» не получит официального заявления о приостановке деятельности компании, она не может подключиться к урегулированию ситуации. После того как это произойдет, в течение 24 часов, мы соберем наблюдательный совет, куда входят 14 представителей бизнеса и 7 – от госорганов. По результатам будет принято решение о том, какие действия мы должны предпринять согласно регламенту», – сказал Осауленко.

Туроператор DSBW-Tours работал на рынке выездного туризма с 1991 года и специализировался на турах в Западную Европу. После 2014 года в связи с падением спроса на своих базовых направлениях компания провела оптимизацию бизнеса, отказавшись от офиса в центре Москвы и сократив количество сотрудников. Тем не менее, фирма продолжала испытывать трудности, о чем свидетельствовали периодические сбои с оплатой размещения туристов. Вероятно, последним фактором, подтолкнувшим собственника к решению остановить работу компании, стали проблемы с оплатой за блоки мест на рейсах в Италию.

Ранее туроператор «Панорама Турс» (юрлицо «Натали-Турс») заявил о прекращении с 30 июня чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Корректировка чартерных программ произошла в связи с их низкими финансовыми показателями.

В конце июня питерский туроператор «Матрешка-Тур» также сообщил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

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