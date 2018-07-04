Cиноптики сообщили, когда в московский регион вернется жара

Дождливая и пасмурная погода в Московском регионе сохранится до выходных. Согласно прогнозу синоптиков, жаркая погода вернется в столичный регион только в начале следующей недели.

По данным центра «Фобос», сейчас на погодные условия в Центральной России влияет североатлантический циклон. В некоторых районах возможны сильные осадки, почти 15% месячной нормы, и температурный фон также окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Сегодня в Москве столбики термометров не сумеют подняться выше +19°, что более чем на 4° прохладнее обычного. Но, как заверили метеорологи, с четверга дождевых туч над столицей станет меньше, и воздух начнет постепенно прогреваться. К воскресенью ожидается потепление до +25°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.18

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