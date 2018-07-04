В Москве задержан английский фанат, «расписавшийся» на памятнике Фёдору Черенкову

Московская полиция задержала английского футбольного болельщика, осквернившего памятник легендарному игроку столичного «Спартака» Фёдору Черенкову.

Как сообщила пресс-служба московского главка МВД, скандальный инцидент произошел около стадиона «Спартак» – на монументе появилась надпись красными буквами «England». По факту ее нанесения проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В твиттере Russian Ultras отмечается, что англичане сами стерли надпись, оставленную соотечественником. Как пишет «Спорт-Экспресс», провинившийся болельщик – фанат сборной Англии Холл Руфус – уже извинился за свой проступок.

«Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения», – заявил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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