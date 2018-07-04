Visa определила главных транжир мундиаля

Платежная система Visa, которая является официальным партером FIFA, назвала футбольных болельщиков, которые во время группового этапа потратили больше всего денег. Первыми с большим отрывом оказались граждане России, которые потратили 510 млн 519 тысяч 603 рубля.

На втором месте – болельщики из Мексики, которые потратили 74 млн 317 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров – аргентинцы с суммой трат 31 млн 277 тысяч.

Четвертое место «выкупили» за 31 млн 270 тысяч рублей туристы из Перу. Замыкает пятерку лидеров Колумбия – ее болельщики потратили 20 млн 163 тысяч рублей.

В «десятку» также вошли Австралия (19 млн 998 тысяч), Англия (19 млн 868 тысячи), Бразилия (18 млн 716 тысячи), Япония (16 млн 891 тысяча) и Панама (13 млн 415 тысяч).

Судя по рейтингу, болельщики из Европейского союза уступают: Франция потратила 10 млн 11 тысяч, Германия – 10 млн 604 тысяч, Дания – 8 млн 993 тысяч, Испания и Швейцария чуть больше 6 млн, Польша и Швеция 5 млн

Меньше всего потратили болельщики из Марокко 593 тысяч рублей, Нигерии – 437 тысяч, Сенегала – 124 тысяч и Туниса – 94 тысячи.

Как отмечает основе Visa, рейтинг был составлен на основе данных транзакций по картам на официальных стадионах, фестивалях болельщиков и в совещательном центре.

Этот список вполне соответствует ожидаемому количеству футбольных болельщиков, которые по данным АТОР должны были приехать на ЧМ. Больше 50% – от всех болельщиков являются гражданами России, дальше с очень большим отрывом следуют граждане Аргентины, Колумбии, США, Перу, Ирана, Кореи и Китая. Увеличивается поток из Германии, Испании, Франции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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