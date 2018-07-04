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Среда, 4 июля 2018, 14:18 мск

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В ООН тоже прозрели: антироссийские санкции больше вредят западным государствам

Фото: официальный сайт ООН

Антироссийские санкции сильнее всего ударили по Европейскому Союзу, а сама Россия адаптировалась – ограничения стали стимулом развивать производство продукции, которую привыкли покупать в ЕС. Об этом заявил спецдокладчик Организации объединенных наций (ООН) по проблемам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

«Этот [санкционный] подход устарел. И вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе», – сказал он в интервью РИА «Новости».

За политические противоречия, констатировал Джазаири, расплачиваются маленькие европейские фермерские хозяйства – им не компенсировали потери от закрытия российского рынка.

При этом он обратил внимание, что теперь Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании – с новыми требованиями вести бизнес в соответствии с законодательством США.

«Проблемы крупных стран, вводящих санкции друг против друга, заключаются в том, что они – часть цепочки продукции, которая уже глобализирована», – констатировал Джазаири и отметил, что антироссийские санкции затрагивают и американских производителей.

Москва, Ольга Ветрова

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