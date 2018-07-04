«Циничный обман»: повышение пенсионного возраста для граждан и льготы для олигархов

Суть пенсионной реформы состоит в «перекладывании ответственности за провалы власти в экономике на плечи простых людей». Ее реальная причина – «желание любой ценой сохранить сверхприбыли крупного бизнеса и вольготную жизнь чиновников». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал председатель ревизионной комиссии межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов.

«Одной рукой повышают пенсионный возраст, по сути, отбирая у совсем не богатых людей по миллиону рублей, а другой – раздают льготы «пострадавшим» от санкций олигархам. При этом упорно отказываются ввести прогрессивное налогообложение сверхдоходов. И таких примеров много. Поэтому когда нам говорят, о «неизбежности» такого шага, кроме как циничным обманом, это назвать трудно», – констатировал Демидов.

Вместе с тем он отметил, что сейчас многие жители России «все еще верят, что Путин – не в курсе, как уверяет его пресс-секретарь, и, столкнувшись с неприятием реформы, «поправит» свое правительство». Однако, «чем дальше, тем больше такая надежда будет уступать место разочарованию и недовольству», – считает Демидов.

Он подчеркнул, что демонтаж социального государства идет все годы существования «новой России», однако сейчас «под удар поставлено одно из базовых прав – на пенсионное обеспечение».

«Почему? Цена вопроса высока. Нынешнее государство просто не может разделить бюджетный пирог так, чтобы хватало и олигархам с чиновниками, и обычным людям. Выбор, как видим, сделан не в пользу простых россиян. Почему хватало раньше? С 2002 года идут эксперименты с пенсионной системой по переводу ее с солидарного (еще советского) принципа на накопительно-страховой. Результаты этих экспериментов мы сейчас наблюдаем», – пояснил Демидов.

По просьбе «Нового Дня» председатель ревизионной комиссии межрегионального профсоюза «Учитель» также оценил проблемы, которые реформа поставит перед системой образования.

«С одной стороны, она [пенсионная реформа] приведет к оттоку кадров. Молодые будут не готовы тащить на себе этот воз лишние несколько лет. К тому же условия получения пенсии по выслуге будут ужесточены, и вместо 25 лет теперь надо будет ждать 33 года. С другой стороны, увеличится процент возрастных педагогов», – отметил Демидов.

Он подчеркнул, что максимальную нагрузку выдерживать пожилым учителям будет сложно, и в итоге «пострадает уровень образования». Кроме того, будут заложены системные проблемы на будущее, так как среди выпускников педвузов вырастет безработица.

По его мнению, у власти все еще есть иллюзия, что народу в очередной раз удастся «затуманить мозг рассказами по телевизору, как полезно уходить на пенсию позже». Однако, похоже, «на этот раз пропагандисты просчитались».

Отвечая на вопрос, могут ли протесты остановить или смягчить реформу, Демидов заявил, что «нет ничего невозможного». «Если протесты будут по-настоящему массовыми, реформа может быть отменена или радикальным образом скорректирована», – считает представитель профсоюза «Учитель».

Он обратил внимание, что формируется всероссийская коалиция протеста против повышения пенсионного возраста, «активным и массовым участником» которой являются профсоюзы. Протесты против реформы прошли более чем в 100 населенных пунктах, и «почти столько же пройдут в ближайшие дни».

«Обращу внимание на то, что в этом вопросе возник давно не наблюдаемый консенсус между ФНПР и так называемыми «альтернативными» профсоюзами. Подготовленная Конфедерацией труда России петиция против повышения пенсионного возраста набрала более 2,5 миллионов подписей и стала самой популярной за историю сервиса change.org», – подчеркнул Демидов.

Кроме того, он напомнил о всероссийской акции против реформы, которая заявлена на 18 июля. «В ней примут массовое участие активисты профсоюзов. Их это касается напрямую. Профсоюзы активизируются, и процесс будет нарастать», – заключил Демидов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.07.18

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