В Москве найдена мертвой ещё одна экс-участница «Дома-2»

Стало известно о гибели очередной экс-участницы скандального телепроекта «Дом-2». Печальная участь постигла Полину Лобанову, которой на днях исполнилось 20 лет. Девушку обнаружили мертвой в ванной в чужой квартире, передает «РЕН-ТВ» со ссылкой на сестру погибшей Василису.

«Мне позвонили с утра из полиции. Сначала подумала, что меня разыгрывают. Они дали мне адрес, куда подъехать», – сообщила родственница погибшей.

По предварительным данным, Лобанова могла умереть от передозировки запрещенными веществами.

Как сообщал «Новый День», это не первая странная гибель бывших участников скандального телешоу. В конце июня из окна 19 этажа выпала Анастасия Тарасюк. ЧП произошло на Минской улице. Тарасюк получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Ранее Мария Политова была обнаружена мертвой Щелковском районе Подмосковья. Девушка находилась в розыске после того как ушла из дома и не вернулась. Ее тело, почти полностью занесенное снегом, нашли на дачном участке возле забора одного из коттеджей. Причиной смерти назвали отравление лекарственными препаратами.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.07.18

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