Москвичи передали петиции против пенсионной реформы в администрацию президента РФ

Свыше 200 человек пришли к зданию администрации президента в Москве с подписями против пенсионной реформы и в поддержку общероссийского референдума. Среди участников стихийной акции – представители «Левого Фронта», КПРФ, «Моссовета» и других организаций.

«Граждане принесли в приемную АП РФ требования – провести общероссийский референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, чтобы решение принимали не 450 депутатов с сомнительной репутацией, а весь народ России», – сообщил в своем твиттере координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Сам оппозиционер пришел на подачу подписей в черных очках, пояснив, что это его «черная метка нелегитимной, антинародной власти». При этом Удальцов предложил сделать красную ленту символом борьбы за референдум, после чего привязал ее к перилам приемной администрации президента.

По итогам акции никто задержан не был.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.18

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