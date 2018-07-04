«Мина замедленного действия»: пенсионная реформа подрывает авторитет власти

Большая часть населения России еще не понимает, какие последствия повлечет за собой пенсионная реформа. Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, повышение возраста выхода на пенсию для граждан страны – до 63 лет для женщин и 65 – для мужчин – становится «миной замедленного действия», которая порывает авторитет власти и несет опасность для социальной стабильности.

В интервью РИА «Новый День» Бондаренко обратил внимание, что практически сразу реформа ударяет по интересам почти 10 млн человек, но в перспективе касается всех граждан.

«Я думаю, что социальные последствия этой реформы будут весьма ощутимы. Это затронет огромное количество людей. Если вы посчитает количество в нашей стране женщин в возрасте от 55 до 63 лет и мужчин от 60 до 65 лет, то цифра, которую вы получите, будет равна около 10 млн. Только в одной Москве реформа затронет 1 млн 200 тысяч человек», – сказал политолог.

При этом он подчеркнул, что это – только число тех, кого реформа затронет в первую очередь, а в будущем – еще больше. «Надо понимать, что, конечно, это мина замедленного действия. Это история с отложенными последствиями. Люди не сразу поймут, что их это тоже касается. Сейчас есть некоторое непонимание того, о чем конкретно идет речь. Пенсионеров это уже не затрагивает, а среди тех, кто находится в среднем возрасте, далеко не каждый думает о пенсии», – отметил он.

Политолог обратил внимание, что в России у людей нет привычки к долгосрочному планированию, поэтому часть жителей еще не понимает, что повышение пенсионного возраста заденет и их тоже.

«Это в Европе, на Западе люди обычно думают над тем, что у них будет через 10 лет, как они будут жить. А у нас в стране так не приято, такого нет, поэтому эта история с отложенным действием. Но когда люди это поймут, будет поздно», – считает Бондаренко.

По его мнению, по-настоящему массовые протесты ожидают страну не раньше, чем следующим летом, «когда история уже заработает». «Но будет уже поздно», – сказал он.

В этой связи эксперт подчеркнул, что полная отмена пенсий вряд ли будет возможна, так как власть не готова к тем социальным последствиям, которые бы это повлекло.

«Полная отмена пенсий в нашей стране – это революция. Но авторитет власти будет подорван. Все вспоминают обещание Путина, данное 13 лет назад в 2005 году, не повышать пенсионный возраст – сейчас оно нарушено», – заключил политолог.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Москва, Мария Вяткина

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