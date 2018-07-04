Правительство РФ программирует рубль на ослабление

Курс российской валюты в ближайшие шесть лет будет слабеть по отношению к доллару. Об этом говорится в докладе министерства экономического развития РФ.

Согласно прогнозу министерства, американская валюта подорожает в 2022 году до 64,7 рублей, а в 2023-м – превысит 66 рублей. Через шесть лет, когда закончится четвертый срок президента РФ Владимира Путина, курс доллара в среднем составит 68 рублей, передает Infox.ru.

Минэкономразвития ожидает, что ослабление рубля будет проходить на фоне постепенного падения стоимости нефти марки Urals.

Стоит отметить, что официальный курс доллара на завтра, 5 июля, составляет 63,2267 рубля, евро – 73,7097.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.18

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