СМИ: Сергей Кириенко получил звезду Героя России

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, курирующий внутриполитический блок, удостоен звания Героя России. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закрытый указ, согласно которому аналогичная награда вручена вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисов и ряду специалистов ОПК.

По данным издания, на присвоение Кириенко высшего звания могла повлиять его роль в развитии атомной отрасли (возглавлял «Росатом» с 2005 по 2016 год), а кроме того, президент оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию. 18 марта Путин впервые в истории российских выборов получил голоса больше половины избирателей: 56,4 млн голосов из 108,9 млн при явке 67,9%.

Источники «Ъ» утверждают, что награды получили и еще несколько сотрудников атомной отрасли, задействованных в оборонном комплексе. С какими проектами это связано, собеседник «Ъ» не пояснил. Другой источник газеты отметил, что вскоре после послания Федеральному собранию глава государства встречался с некоторыми учеными, которые могли принимать участие в передовых военных разработках, о которых президент рассказал 1 марта. По словам источников, Путина тогда сопровождал Кириенко. Официально об этом не сообщалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.18

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