Разобрались: резонансное уголовное дело против матери ребенка-инвалида закрыто

В Москве отменено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, возбужденное из-за продажи сильнодействующего лекарственного препарата. Изоляция женщины могла поставить под угрозу жизнь ее больного сына.

История приобрела большой резонанс и обратила внимание главы МВД Владимира Колокольцева. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, министр поручил «тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела».

Напомним, уголовное дело против 38-летней москвички было возбуждено по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По данным СМИ, речь идет о микроклизмах противосудорожного диазепама для 6-летнего мальчика, страдающего ДЦП и эпилепсией. Когда в поликлинике выдали женщине для сына бесплатные препараты, москвичка решила продать остаток, однако покупателями оказались полицейские.

«В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с п.2 ч.1 ст. 39, ч.2 ст. 140, ч.2 ст. 146 УПК РФ принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела»,– уточнили в МВД.

Ситуацию прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, хотя женщина «нарушила положения законодательства», желая продать «излишки этих лекарств», но «здесь не должно быть места формальному подходу, и конечно, это требует особого внимания».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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