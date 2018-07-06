Резонансный судебный процесс в Комсомольском суде Тольятти по делу ПАО «Тольяттиазот» («ТоАЗ») возобновится в середине июля, но длящаяся многие годы информационная война между участниками процесса разгорается с новой силой. Для одного из них – компании «Уралхим» – это, по сути, единственный способ склонить на свою сторону чашу весов. В ситуации, когда даже обвинительное заключение вместо следствия написано истцом, надеяться на что-то иное просто смешно.

Происходящее на процессе определенно выставило сторону обвинения – миноритария «ТоАЗа» компанию «Уралхим» – далеко не в лучшем свете, в результате чего ей пришлось активизироваться в информационном поле. В результате в СМИ появилась серия материалов с претензиями в адрес владельцев «ТоАЗа».

Напомним, недавно в Тольятти на заочном судебном процессе в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева, а также владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта защитники заявили отвод прокурорам: адвокаты указали суду на то, что представители «Уралхима», признанного по делу потерпевшим, сами создавали обвинительное заключение.

Представитель Евгения Королева адвокат Андрей Московский заявил о серьезном нарушении – прокуроры при исследовании материалов уголовного дела не оглашали каждое доказательство, а ограничивались лишь зачитыванием таблицы, идентичной, по словам Московского – той, что подготовили для прокуроров представители «Уралхима». Адвокат связал это с тем, что гособвинители поставили в приоритет не соблюдение законности процедуры, а интересы потерпевшей стороны – то есть самого «Уралхима». Причем эта таблица имелась в наличии и на предыдущем заседании. Более того, у адвокатов оказалась электронная копия обвинительного заключения, в свойствах файла которого четко указывалось, что его создатель – именно «Уралхим».

Фемида подобные случаи трактует однозначно: когда документ создается кем-то кроме следователя – это вопиющее нарушение закона, заставляющее более внимательно присмотреться к работе всех участников уголовного дела.

Ни гособвинители, ни представители «Уралхима» в итоге так и не смогли внятно объяснить, почему потерпевший взял на себя работу следователя. Посовещавшись, суд все же решил отклонить отвод прокуроров. Были и другие нарушения, которые привлекли внимание защиты.

Так, адвокат Инна Тихомирова, представляющая интересы Владимира Махлая, не раз заявляла, что прокуроры ссылаются на отмененные нормативные акты и безапелляционно занимают позицию «Уралхима». Также защитники указывали, что документы с допросами лиц, которые должны быть допрошены в суде, оглашаются незаконно. В результате указанные документы из протокола судебного заседания вычеркнули.

Напомним, дело в отношении бывшего руководства «ТоАЗа» было возбуждено почти шесть лет назад после заявления представителей «Уралхима» и повторяет доводы предыдущих уголовных дел, которые были ранее закрыты за отсутствием состава преступления. Но это не мешает миноритариям наращивать информационное давление, распространяя небылицы о предприятии, в процветании которого они должны быть заинтересованы. Причем некоторые действия уже получили оценку судебных органов: миноритарий «ТоАЗа» Евгений Седыкин, пытавшийся перехватить управление комбинатом, впоследствии был осужден на четыре года условно за попытку рейдерского захвата химического предприятия.

В то же время бывший руководитель службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов, которого также связывают с интересами «Уралхима», инсценировал теракты с помощью Службы безопасности Украины, обвиняя тогдашнее руководство комбината в связях с террористами. В своем письме из «Лефортово» он признался, в том числе, в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота».

Нынешний суд по заявлению представителей «Уралхима» пока не принес никаких дивидендов. Возможно, поэтому компания активизировалась и снова вспомнила про пиар-акции, ведь, судя по всему, многолетняя кропотливая работа по захвату предприятия не должна пропасть даром. Однако когда обвинение пишут сами потерпевшие, то любые их рассуждения про суд и обвиняемых для стороннего наблюдателя выглядят по меньшей мере несерьезно.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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