Похороны внутреннего туризма: Россия и Эмираты обменялись взаимной отменой виз

Российские туристы смогут ездить в Арабские Эмираты без виз. Соответствующее взаимное соглашение между правительствами РФ и ОАЭ подписано в Казани в пятницу. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что отмена визовых требований для граждан создаст «дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между странами», передает «Интерфакс».

Мантуров отметил существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который «в прошлом году вырос более чем на 50%».

По словам министра, Эмираты «посетили свыше 750 тысяч российских туристов, вклад которых в экономику страны превысил $2,3 млрд».

«С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока граждан из Эмиратов», – заключил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.18

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