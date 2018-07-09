Синоптики обещают москвичам сырую неделю

В московском регионе ожидается переменчивая погода с дождями и грозами. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 2-3°.

Во вторник, 10 июля, как и в понедельник, местами возможен небольшой дождь. Ночью в Москве и Подмосковье до 16°, днем – до 26°.

В среду, 11 июля, ночью и днем так же, как и накануне. При этом прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, при которой порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

В четверг, 12 июля, местами вновь ожидается небольшой дождь. Ночью все так же – до 16°, а днем станет теплее – до 27°.

В пятницу и субботу, 13-14 июля, местами возможны кратковременные дожди. Ночью до 16°, днем – до 29°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.18

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